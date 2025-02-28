货币 / NYAX
NYAX: Nayax Ltd
45.98 USD 2.20 (4.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NYAX汇率已更改-4.57%。当日，交易品种以低点45.98和高点46.75进行交易。
关注Nayax Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYAX新闻
- Nayax and Onebeat partner to optimize retail inventory management
- Nayax Stock: Steady Progress Toward 2028 Profit Targets (NASDAQ:NYAX)
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- Nayax (NYAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Nayax earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Green Dot (GDOT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Nayax stock hits all-time high of 49.88 USD
- Nayax stock hits all-time high at 46.27 USD
- nayax ltd. schedules annual general meeting for july 16, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $45.73 amid robust growth
- Nayax and Lynkwell partner for EV charging solutions
- Nayax to Present at the William Blair Growth Conference in Chicago on June 4, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $42.91, investors elated
- Nayax Analysts Raise Their Forecasts After Q1 Results - Nayax (NASDAQ:NYAX)
- Keefe Bruyette raises Nayax stock target to $40, holds rating
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Nayax Ltd. (NYAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nayax Expands In Brazil With UPPay Acquisition, Taps Into New Payment Points - Nayax (NASDAQ:NYAX)
日范围
45.98 46.75
年范围
24.50 52.46
- 前一天收盘价
- 48.18
- 开盘价
- 46.75
- 卖价
- 45.98
- 买价
- 46.28
- 最低价
- 45.98
- 最高价
- 46.75
- 交易量
- 14
- 日变化
- -4.57%
- 月变化
- -5.78%
- 6个月变化
- 25.97%
- 年变化
- 81.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值