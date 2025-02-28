Devises / NYAX
NYAX: Nayax Ltd
47.67 USD 0.08 (0.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NYAX a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.23 et à un maximum de 48.00.
Suivez la dynamique Nayax Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
47.23 48.00
Range Annuel
24.50 52.46
- Clôture Précédente
- 47.59
- Ouverture
- 47.45
- Bid
- 47.67
- Ask
- 47.97
- Plus Bas
- 47.23
- Plus Haut
- 48.00
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- -2.32%
- Changement à 6 Mois
- 30.60%
- Changement Annuel
- 87.75%
