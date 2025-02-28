통화 / NYAX
NYAX: Nayax Ltd
47.67 USD 0.08 (0.17%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYAX 환율이 오늘 0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.23이고 고가는 48.00이었습니다.
Nayax Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
47.23 48.00
년간 변동
24.50 52.46
- 이전 종가
- 47.59
- 시가
- 47.45
- Bid
- 47.67
- Ask
- 47.97
- 저가
- 47.23
- 고가
- 48.00
- 볼륨
- 20
- 일일 변동
- 0.17%
- 월 변동
- -2.32%
- 6개월 변동
- 30.60%
- 년간 변동율
- 87.75%
20 9월, 토요일