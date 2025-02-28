クォートセクション
通貨 / NYAX
NYAX: Nayax Ltd

47.59 USD 1.43 (3.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NYAXの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり47.33の安値と47.86の高値で取引されました。

Nayax Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
47.33 47.86
1年のレンジ
24.50 52.46
以前の終値
46.16
始値
47.33
買値
47.59
買値
47.89
安値
47.33
高値
47.86
出来高
12
1日の変化
3.10%
1ヶ月の変化
-2.48%
6ヶ月の変化
30.38%
1年の変化
87.44%
