NYAX: Nayax Ltd
47.59 USD 1.43 (3.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYAXの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり47.33の安値と47.86の高値で取引されました。
Nayax Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYAX News
- Nayax and Onebeat partner to optimize retail inventory management
- Nayax Stock: Steady Progress Toward 2028 Profit Targets (NASDAQ:NYAX)
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- Nayax (NYAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Nayax earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Green Dot (GDOT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Nayax stock hits all-time high of 49.88 USD
- Nayax stock hits all-time high at 46.27 USD
- nayax ltd. schedules annual general meeting for july 16, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $45.73 amid robust growth
- Nayax and Lynkwell partner for EV charging solutions
- Nayax to Present at the William Blair Growth Conference in Chicago on June 4, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $42.91, investors elated
- Nayax Analysts Raise Their Forecasts After Q1 Results - Nayax (NASDAQ:NYAX)
- Keefe Bruyette raises Nayax stock target to $40, holds rating
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Nayax Ltd. (NYAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nayax Expands In Brazil With UPPay Acquisition, Taps Into New Payment Points - Nayax (NASDAQ:NYAX)
1日のレンジ
47.33 47.86
1年のレンジ
24.50 52.46
- 以前の終値
- 46.16
- 始値
- 47.33
- 買値
- 47.59
- 買値
- 47.89
- 安値
- 47.33
- 高値
- 47.86
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- -2.48%
- 6ヶ月の変化
- 30.38%
- 1年の変化
- 87.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K