Moedas / NYAX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NYAX: Nayax Ltd
47.86 USD 1.70 (3.68%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NYAX para hoje mudou para 3.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.33 e o mais alto foi 47.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Nayax Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYAX Notícias
- Nayax and Onebeat partner to optimize retail inventory management
- Nayax Stock: Steady Progress Toward 2028 Profit Targets (NASDAQ:NYAX)
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- Nayax (NYAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Nayax earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Green Dot (GDOT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Nayax stock hits all-time high of 49.88 USD
- Nayax stock hits all-time high at 46.27 USD
- nayax ltd. schedules annual general meeting for july 16, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $45.73 amid robust growth
- Nayax and Lynkwell partner for EV charging solutions
- Nayax to Present at the William Blair Growth Conference in Chicago on June 4, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $42.91, investors elated
- Nayax Analysts Raise Their Forecasts After Q1 Results - Nayax (NASDAQ:NYAX)
- Keefe Bruyette raises Nayax stock target to $40, holds rating
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Nayax Ltd. (NYAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nayax Expands In Brazil With UPPay Acquisition, Taps Into New Payment Points - Nayax (NASDAQ:NYAX)
Faixa diária
47.33 47.86
Faixa anual
24.50 52.46
- Fechamento anterior
- 46.16
- Open
- 47.33
- Bid
- 47.86
- Ask
- 48.16
- Low
- 47.33
- High
- 47.86
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 3.68%
- Mudança mensal
- -1.93%
- Mudança de 6 meses
- 31.12%
- Mudança anual
- 88.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh