NYAX: Nayax Ltd

47.67 USD 0.08 (0.17%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NYAX fiyatı bugün 0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.23 ve Yüksek fiyatı olarak 48.00 aralığında işlem gördü.

Nayax Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.23 48.00
Yıllık aralık
24.50 52.46
Önceki kapanış
47.59
Açılış
47.45
Satış
47.67
Alış
47.97
Düşük
47.23
Yüksek
48.00
Hacim
20
Günlük değişim
0.17%
Aylık değişim
-2.32%
6 aylık değişim
30.60%
Yıllık değişim
87.75%
21 Eylül, Pazar