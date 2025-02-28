Валюты / NYAX
NYAX: Nayax Ltd
48.18 USD 0.24 (0.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYAX за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.53, а максимальная — 48.50.
Следите за динамикой Nayax Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.53 48.50
Годовой диапазон
24.50 52.46
- Предыдущее закрытие
- 48.42
- Open
- 48.34
- Bid
- 48.18
- Ask
- 48.48
- Low
- 47.53
- High
- 48.50
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -1.27%
- 6-месячное изменение
- 32.00%
- Годовое изменение
- 89.76%
