KurseKategorien
Währungen / NYAX
Zurück zum Aktien

NYAX: Nayax Ltd

47.59 USD 1.43 (3.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NYAX hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.33 bis zu einem Hoch von 47.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nayax Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NYAX News

Tagesspanne
47.33 47.86
Jahresspanne
24.50 52.46
Vorheriger Schlusskurs
46.16
Eröffnung
47.33
Bid
47.59
Ask
47.89
Tief
47.33
Hoch
47.86
Volumen
12
Tagesänderung
3.10%
Monatsänderung
-2.48%
6-Monatsänderung
30.38%
Jahresänderung
87.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K