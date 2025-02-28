Währungen / NYAX
NYAX: Nayax Ltd
47.59 USD 1.43 (3.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NYAX hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.33 bis zu einem Hoch von 47.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nayax Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYAX News
- Nayax and Onebeat partner to optimize retail inventory management
- Nayax Stock: Steady Progress Toward 2028 Profit Targets (NASDAQ:NYAX)
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- Nayax (NYAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Nayax earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Green Dot (GDOT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Nayax stock hits all-time high of 49.88 USD
- Nayax stock hits all-time high at 46.27 USD
- nayax ltd. schedules annual general meeting for july 16, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $45.73 amid robust growth
- Nayax and Lynkwell partner for EV charging solutions
- Nayax to Present at the William Blair Growth Conference in Chicago on June 4, 2025
- Nayax stock soars to all-time high of $42.91, investors elated
- Nayax Analysts Raise Their Forecasts After Q1 Results - Nayax (NASDAQ:NYAX)
- Keefe Bruyette raises Nayax stock target to $40, holds rating
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Nayax Ltd. (NYAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nayax Expands In Brazil With UPPay Acquisition, Taps Into New Payment Points - Nayax (NASDAQ:NYAX)
Tagesspanne
47.33 47.86
Jahresspanne
24.50 52.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.16
- Eröffnung
- 47.33
- Bid
- 47.59
- Ask
- 47.89
- Tief
- 47.33
- Hoch
- 47.86
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 3.10%
- Monatsänderung
- -2.48%
- 6-Monatsänderung
- 30.38%
- Jahresänderung
- 87.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K