货币 / MATX
MATX: Matson Inc
106.39 USD 0.99 (0.94%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MATX汇率已更改0.94%。当日，交易品种以低点105.62和高点106.53进行交易。
关注Matson Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
105.62 106.53
年范围
91.74 169.12
- 前一天收盘价
- 105.40
- 开盘价
- 106.00
- 卖价
- 106.39
- 买价
- 106.69
- 最低价
- 105.62
- 最高价
- 106.53
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.94%
- 月变化
- 3.57%
- 6个月变化
- -17.06%
- 年变化
- -24.36%
