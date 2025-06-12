Валюты / MATX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MATX: Matson Inc
105.40 USD 0.29 (0.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MATX за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.06, а максимальная — 105.72.
Следите за динамикой Matson Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MATX
- Here's Why You Should Give Matson Stock a Miss for Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Time to Buy, Hold, or Take Profits in Euroseas (ESEA) Stock?
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Matson (MATX) Q2 EPS Jumps 42%
- Matson (MATX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Matson earnings beat by $0.94, revenue topped estimates
- Matson Q2 2025 slides: Exceeds expectations despite China volume decline
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Jefferies downgrades Matson on China trade weakness, lowers target to $115
- Netflix, Tesla Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Jefferies downgrades Matson stock rating to Hold amid China-US trade volatility
- Zacks Industry Outlook Highlights Expeditors International of Washington, C.H. Robinson Worldwide and Matson
- 3 Transport-Service Stocks Showing Promise Despite Industry Headwinds
- Matson: Boring, Profitable, Ignored (NYSE:MATX)
- Matson: Underappreciated Compounder With Fortress Balance Sheet (NYSE:MATX)
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- Matson increases quarterly dividend by 5.9% to $0.36 per share
- Energy and defense stocks rise as Israel-Iran tensions persist
- Energy, airlines, shipping among sectors in focus after Israeli attacks on Iran
- Diamond Hill Long-Short Strategy Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
104.06 105.72
Годовой диапазон
91.74 169.12
- Предыдущее закрытие
- 105.11
- Open
- 105.72
- Bid
- 105.40
- Ask
- 105.70
- Low
- 104.06
- High
- 105.72
- Объем
- 479
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- -17.84%
- Годовое изменение
- -25.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.