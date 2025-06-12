КотировкиРазделы
MATX: Matson Inc

105.40 USD 0.29 (0.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MATX за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.06, а максимальная — 105.72.

Следите за динамикой Matson Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
104.06 105.72
Годовой диапазон
91.74 169.12
Предыдущее закрытие
105.11
Open
105.72
Bid
105.40
Ask
105.70
Low
104.06
High
105.72
Объем
479
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
-17.84%
Годовое изменение
-25.06%
