Währungen / MATX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MATX: Matson Inc
107.55 USD 1.44 (1.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MATX hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.80 bis zu einem Hoch von 108.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matson Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MATX News
- Here's Why You Should Give Matson Stock a Miss for Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Time to Buy, Hold, or Take Profits in Euroseas (ESEA) Stock?
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Matson (MATX) Q2 EPS Jumps 42%
- Matson (MATX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Matson earnings beat by $0.94, revenue topped estimates
- Matson Q2 2025 slides: Exceeds expectations despite China volume decline
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Jefferies downgrades Matson on China trade weakness, lowers target to $115
- Netflix, Tesla Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Jefferies downgrades Matson stock rating to Hold amid China-US trade volatility
- Zacks Industry Outlook Highlights Expeditors International of Washington, C.H. Robinson Worldwide and Matson
- 3 Transport-Service Stocks Showing Promise Despite Industry Headwinds
- Matson: Boring, Profitable, Ignored (NYSE:MATX)
- Matson: Underappreciated Compounder With Fortress Balance Sheet (NYSE:MATX)
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- Matson increases quarterly dividend by 5.9% to $0.36 per share
- Energy and defense stocks rise as Israel-Iran tensions persist
- Energy, airlines, shipping among sectors in focus after Israeli attacks on Iran
- Diamond Hill Long-Short Strategy Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
105.80 108.34
Jahresspanne
91.74 169.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.11
- Eröffnung
- 107.02
- Bid
- 107.55
- Ask
- 107.85
- Tief
- 105.80
- Hoch
- 108.34
- Volumen
- 822
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- 4.70%
- 6-Monatsänderung
- -16.16%
- Jahresänderung
- -23.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K