KurseKategorien
Währungen / MATX
Zurück zum Aktien

MATX: Matson Inc

107.55 USD 1.44 (1.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MATX hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.80 bis zu einem Hoch von 108.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Matson Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MATX News

Tagesspanne
105.80 108.34
Jahresspanne
91.74 169.12
Vorheriger Schlusskurs
106.11
Eröffnung
107.02
Bid
107.55
Ask
107.85
Tief
105.80
Hoch
108.34
Volumen
822
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
4.70%
6-Monatsänderung
-16.16%
Jahresänderung
-23.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K