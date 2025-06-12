통화 / MATX
MATX: Matson Inc
103.74 USD 3.81 (3.54%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MATX 환율이 오늘 -3.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 103.45이고 고가는 106.88이었습니다.
Matson Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
103.45 106.88
년간 변동
91.74 169.12
- 이전 종가
- 107.55
- 시가
- 106.88
- Bid
- 103.74
- Ask
- 104.04
- 저가
- 103.45
- 고가
- 106.88
- 볼륨
- 645
- 일일 변동
- -3.54%
- 월 변동
- 0.99%
- 6개월 변동
- -19.13%
- 년간 변동율
- -26.24%
