MATX
MATX: Matson Inc

107.55 USD 1.44 (1.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MATXの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり105.80の安値と108.34の高値で取引されました。

Matson Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
105.80 108.34
1年のレンジ
91.74 169.12
以前の終値
106.11
始値
107.02
買値
107.55
買値
107.85
安値
105.80
高値
108.34
出来高
822
1日の変化
1.36%
1ヶ月の変化
4.70%
6ヶ月の変化
-16.16%
1年の変化
-23.53%
