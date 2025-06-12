通貨 / MATX
MATX: Matson Inc
107.55 USD 1.44 (1.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MATXの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり105.80の安値と108.34の高値で取引されました。
Matson Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
105.80 108.34
1年のレンジ
91.74 169.12
- 以前の終値
- 106.11
- 始値
- 107.02
- 買値
- 107.55
- 買値
- 107.85
- 安値
- 105.80
- 高値
- 108.34
- 出来高
- 822
- 1日の変化
- 1.36%
- 1ヶ月の変化
- 4.70%
- 6ヶ月の変化
- -16.16%
- 1年の変化
- -23.53%
