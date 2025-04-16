货币 / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.37 USD 0.01 (0.42%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KOPN汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点2.33和高点2.44进行交易。
关注Kopin Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KOPN新闻
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Canaccord Genuity上调Kopin目标价至3美元，看好增长前景
- Canaccord Genuity raises Kopin stock price target to $3 on growth prospects
- Kopin Corporation (KOPN) Corporate Update Call (Transcript)
- Kopin secures $15.4 million defense contract for MicroLED displays
- Kopin: Accretive Defense Pivot Creates Opportunity, But Risks Keep Me At Hold
- AMAT's Display Revenues Rebound: Is it a Sign of Stability?
- Kopin secures $9 million defense contract for thermal imaging systems
- Kopin earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kopin receives $15 million strategic investment from Theon
- Kopin stock rises after securing Lockheed Martin contract update
- Kopin delivers first surgical wearable monitor to Carl Zeiss Meditec
- Kopin Corp Trending Amid Recent ESG Framework Announcement, Stock Spikes 6.7% After Hours - Kopin (NASDAQ:KOPN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Kopin to showcase microdisplays and spatial light modulators at Munich event
- Kopin Announces Cross-Country Roadshow, Showcasing Near-to-Eye Vision System Technology
- Kopin advances AR/VR with new NeuralDisplay prototype
- Kopin's Third Act: An American Comeback Story (NASDAQ:KOPN)
- Kopin Corporation begins search for new CFO as Rich Sneider retires
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Kopin set to join Russell 2000 Index in June
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
- Kopin Corporation (KOPN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
日范围
2.33 2.44
年范围
0.65 2.67
- 前一天收盘价
- 2.36
- 开盘价
- 2.36
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.33
- 最高价
- 2.44
- 交易量
- 3.491 K
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 17.91%
- 6个月变化
- 152.13%
- 年变化
- 224.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值