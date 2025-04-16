Valute / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.69 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KOPN ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.82.
Segui le dinamiche di Kopin Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KOPN News
Intervallo Giornaliero
2.65 2.82
Intervallo Annuale
0.65 2.82
- Chiusura Precedente
- 2.70
- Apertura
- 2.70
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Minimo
- 2.65
- Massimo
- 2.82
- Volume
- 6.657 K
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 33.83%
- Variazione Semestrale
- 186.17%
- Variazione Annuale
- 268.49%
21 settembre, domenica