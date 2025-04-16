QuotazioniSezioni
KOPN: Kopin Corporation

2.69 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KOPN ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.82.

Segui le dinamiche di Kopin Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.65 2.82
Intervallo Annuale
0.65 2.82
Chiusura Precedente
2.70
Apertura
2.70
Bid
2.69
Ask
2.99
Minimo
2.65
Massimo
2.82
Volume
6.657 K
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
33.83%
Variazione Semestrale
186.17%
Variazione Annuale
268.49%
