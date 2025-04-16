Moedas / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.73 USD 0.31 (12.81%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KOPN para hoje mudou para 12.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.38 e o mais alto foi 2.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Kopin Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.38 2.75
Faixa anual
0.65 2.75
- Fechamento anterior
- 2.42
- Open
- 2.46
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.38
- High
- 2.75
- Volume
- 4.732 K
- Mudança diária
- 12.81%
- Mudança mensal
- 35.82%
- Mudança de 6 meses
- 190.43%
- Mudança anual
- 273.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh