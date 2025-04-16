Валюты / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.36 USD 0.11 (4.89%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KOPN за сегодня изменился на 4.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.34, а максимальная — 2.55.
Следите за динамикой Kopin Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KOPN
Дневной диапазон
2.34 2.55
Годовой диапазон
0.65 2.67
- Предыдущее закрытие
- 2.25
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.34
- High
- 2.55
- Объем
- 6.341 K
- Дневное изменение
- 4.89%
- Месячное изменение
- 17.41%
- 6-месячное изменение
- 151.06%
- Годовое изменение
- 223.29%
