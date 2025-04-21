Divisas / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.42 USD 0.06 (2.54%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KOPN de hoy ha cambiado un 2.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.29, mientras que el máximo ha alcanzado 2.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kopin Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KOPN News
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Canaccord Genuity eleva precio objetivo de Kopin a $3 por perspectivas de crecimiento
- Canaccord Genuity eleva el objetivo de precio de las acciones de Kopin a 3 dólares por perspectivas de crecimiento
- Canaccord Genuity raises Kopin stock price target to $3 on growth prospects
- Kopin Corporation (KOPN) Corporate Update Call (Transcript)
- Kopin obtiene contrato de defensa de 15,4 millones de dólares para pantallas MicroLED
- Kopin secures $15.4 million defense contract for MicroLED displays
- Kopin: Accretive Defense Pivot Creates Opportunity, But Risks Keep Me At Hold
- AMAT's Display Revenues Rebound: Is it a Sign of Stability?
- Kopin secures $9 million defense contract for thermal imaging systems
- Kopin earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kopin receives $15 million strategic investment from Theon
- Kopin stock rises after securing Lockheed Martin contract update
- Kopin delivers first surgical wearable monitor to Carl Zeiss Meditec
- Kopin Corp Trending Amid Recent ESG Framework Announcement, Stock Spikes 6.7% After Hours - Kopin (NASDAQ:KOPN)
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Kopin to showcase microdisplays and spatial light modulators at Munich event
- Kopin Announces Cross-Country Roadshow, Showcasing Near-to-Eye Vision System Technology
- Kopin advances AR/VR with new NeuralDisplay prototype
- Kopin's Third Act: An American Comeback Story (NASDAQ:KOPN)
- Kopin Corporation begins search for new CFO as Rich Sneider retires
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Kopin set to join Russell 2000 Index in June
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Rango diario
2.29 2.46
Rango anual
0.65 2.67
- Cierres anteriores
- 2.36
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Low
- 2.29
- High
- 2.46
- Volumen
- 6.295 K
- Cambio diario
- 2.54%
- Cambio mensual
- 20.40%
- Cambio a 6 meses
- 157.45%
- Cambio anual
- 231.51%
