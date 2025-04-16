Währungen / KOPN
KOPN: Kopin Corporation
2.80 USD 0.10 (3.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KOPN hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.65 bis zu einem Hoch von 2.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kopin Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOPN News
Tagesspanne
2.65 2.81
Jahresspanne
0.65 2.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.70
- Eröffnung
- 2.70
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Tief
- 2.65
- Hoch
- 2.81
- Volumen
- 2.582 K
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 39.30%
- 6-Monatsänderung
- 197.87%
- Jahresänderung
- 283.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K