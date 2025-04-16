FiyatlarBölümler
Dövizler / KOPN
Geri dön - Hisse senetleri

KOPN: Kopin Corporation

2.69 USD 0.01 (0.37%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KOPN fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.65 ve Yüksek fiyatı olarak 2.82 aralığında işlem gördü.

Kopin Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KOPN haberleri

Günlük aralık
2.65 2.82
Yıllık aralık
0.65 2.82
Önceki kapanış
2.70
Açılış
2.70
Satış
2.69
Alış
2.99
Düşük
2.65
Yüksek
2.82
Hacim
6.657 K
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
33.83%
6 aylık değişim
186.17%
Yıllık değişim
268.49%
21 Eylül, Pazar