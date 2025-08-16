JUST: Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
今日JUST汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点110.83和高点111.45进行交易。
关注Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JUST股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为110.83。它在110.83 - 111.45范围内交易，昨天的收盘价为111.29，交易量达到5。JUST的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为110.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.68%和USD。实时查看图表以跟踪JUST走势。
如何购买JUST股票？
您可以以110.83的当前价格购买Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在110.83或111.13附近，而5和-0.56%显示市场活动。立即关注JUST的实时图表更新。
如何投资JUST股票？
投资Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围89.86 - 111.45和当前价格110.83。许多人在以110.83或111.13下订单之前，会比较2.29%和。实时查看JUST价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是111.45。在89.86 - 111.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF（JUST）的最低价格为89.86。将其与当前的110.83和89.86 - 111.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JUST股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、111.29和22.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 111.29
- 开盘价
- 111.45
- 卖价
- 110.83
- 买价
- 111.13
- 最低价
- 110.83
- 最高价
- 111.45
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 14.59%
- 年变化
- 22.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%