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JUST: Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

110.83 USD 0.46 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JUST汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点110.83和高点111.45进行交易。

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常见问题解答

JUST股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票今天的定价为110.83。它在110.83 - 111.45范围内交易，昨天的收盘价为111.29，交易量达到5。JUST的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF目前的价值为110.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.68%和USD。实时查看图表以跟踪JUST走势。

如何购买JUST股票？

您可以以110.83的当前价格购买Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在110.83或111.13附近，而5和-0.56%显示市场活动。立即关注JUST的实时图表更新。

如何投资JUST股票？

投资Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围89.86 - 111.45和当前价格110.83。许多人在以110.83或111.13下订单之前，会比较2.29%和。实时查看JUST价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF的最高价格是111.45。在89.86 - 111.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF（JUST）的最低价格为89.86。将其与当前的110.83和89.86 - 111.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JUST股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、111.29和22.68%中可见。

日范围
110.83 111.45
年范围
89.86 111.45
前一天收盘价
111.29
开盘价
111.45
卖价
110.83
买价
111.13
最低价
110.83
最高价
111.45
交易量
5
日变化
-0.41%
月变化
2.29%
6个月变化
14.59%
年变化
22.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%