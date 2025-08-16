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JUST: Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

111.29 USD 0.11 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JUST за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.29, а максимальная — 111.38.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JUST сегодня?

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) сегодня оценивается на уровне 111.29. Инструмент торгуется в пределах 111.29 - 111.38, вчерашнее закрытие составило 111.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JUST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF?

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 111.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.19% и USD. Отслеживайте движения JUST на графике в реальном времени.

Как купить акции JUST?

Вы можете купить акции Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) по текущей цене 111.29. Ордера обычно размещаются около 111.29 или 111.59, тогда как 3 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JUST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JUST?

Инвестирование в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 89.86 - 111.40 и текущей цены 111.29. Многие сравнивают 2.71% и 15.06% перед размещением ордеров на 111.29 или 111.59. Изучайте ежедневные изменения цены JUST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) за последний год составила 111.40. Акции заметно колебались в пределах 89.86 - 111.40, сравнение с 111.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) за год составила 89.86. Сравнение с текущими 111.29 и 89.86 - 111.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JUST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JUST?

В прошлом Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 111.40 и 23.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
111.29 111.38
Годовой диапазон
89.86 111.40
Предыдущее закрытие
111.40
Open
111.30
Bid
111.29
Ask
111.59
Low
111.29
High
111.38
Объем
3
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
15.06%
Годовое изменение
23.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%