货币 / ISTR
ISTR: Investar Holding Corporation
22.47 USD 0.15 (0.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ISTR汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点22.47和高点23.07进行交易。
关注Investar Holding Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ISTR新闻
日范围
22.47 23.07
年范围
15.39 24.81
- 前一天收盘价
- 22.62
- 开盘价
- 22.62
- 卖价
- 22.47
- 买价
- 22.77
- 最低价
- 22.47
- 最高价
- 23.07
- 交易量
- 90
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- -3.31%
- 6个月变化
- 27.31%
- 年变化
- 17.28%
