통화 / ISTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ISTR: Investar Holding Corporation
23.01 USD 0.52 (2.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ISTR 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.91이고 고가는 23.53이었습니다.
Investar Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISTR News
- Investar (ISTR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- This is Why Investar (ISTR) is a Great Dividend Stock
- Investar (ISTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Investar Holding earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Investar (ISTR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investar (ISTR) Could Be a Great Choice
- Investar stock price target raised to $27 from $22 at Piper Sandler
- Investar Q4 2024 slides: Profitability improves amid balance sheet optimization
- Investar to acquire Wichita Falls Bancshares in $83.6 million deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Investar Holding Corporation Declares Quarterly Cash Dividend
일일 변동 비율
22.91 23.53
년간 변동
15.39 24.81
- 이전 종가
- 23.53
- 시가
- 23.53
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- 저가
- 22.91
- 고가
- 23.53
- 볼륨
- 192
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- -0.99%
- 6개월 변동
- 30.37%
- 년간 변동율
- 20.09%
20 9월, 토요일