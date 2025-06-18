시세섹션
통화 / ISTR
ISTR: Investar Holding Corporation

23.01 USD 0.52 (2.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ISTR 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.91이고 고가는 23.53이었습니다.

Investar Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
22.91 23.53
년간 변동
15.39 24.81
이전 종가
23.53
시가
23.53
Bid
23.01
Ask
23.31
저가
22.91
고가
23.53
볼륨
192
일일 변동
-2.21%
월 변동
-0.99%
6개월 변동
30.37%
년간 변동율
20.09%
20 9월, 토요일