通貨 / ISTR
ISTR: Investar Holding Corporation

23.53 USD 1.00 (4.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ISTRの今日の為替レートは、4.44%変化しました。日中、通貨は1あたり22.87の安値と23.54の高値で取引されました。

Investar Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.87 23.54
1年のレンジ
15.39 24.81
以前の終値
22.53
始値
22.97
買値
23.53
買値
23.83
安値
22.87
高値
23.54
出来高
170
1日の変化
4.44%
1ヶ月の変化
1.25%
6ヶ月の変化
33.31%
1年の変化
22.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K