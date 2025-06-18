FiyatlarBölümler
Dövizler / ISTR
ISTR: Investar Holding Corporation

23.01 USD 0.52 (2.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISTR fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.91 ve Yüksek fiyatı olarak 23.53 aralığında işlem gördü.

Investar Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.91 23.53
Yıllık aralık
15.39 24.81
Önceki kapanış
23.53
Açılış
23.53
Satış
23.01
Alış
23.31
Düşük
22.91
Yüksek
23.53
Hacim
192
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
-0.99%
6 aylık değişim
30.37%
Yıllık değişim
20.09%
21 Eylül, Pazar