ISTR: Investar Holding Corporation

23.05 USD 0.48 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISTR hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.95 bis zu einem Hoch von 23.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Investar Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.95 23.53
Jahresspanne
15.39 24.81
Vorheriger Schlusskurs
23.53
Eröffnung
23.53
Bid
23.05
Ask
23.35
Tief
22.95
Hoch
23.53
Volumen
35
Tagesänderung
-2.04%
Monatsänderung
-0.82%
6-Monatsänderung
30.59%
Jahresänderung
20.30%
