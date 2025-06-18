Währungen / ISTR
ISTR: Investar Holding Corporation
23.05 USD 0.48 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISTR hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.95 bis zu einem Hoch von 23.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Investar Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISTR News
Tagesspanne
22.95 23.53
Jahresspanne
15.39 24.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.53
- Eröffnung
- 23.53
- Bid
- 23.05
- Ask
- 23.35
- Tief
- 22.95
- Hoch
- 23.53
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- 30.59%
- Jahresänderung
- 20.30%
