Валюты / ISTR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ISTR: Investar Holding Corporation
22.62 USD 0.18 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISTR за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.48, а максимальная — 22.76.
Следите за динамикой Investar Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ISTR
- Investar (ISTR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- This is Why Investar (ISTR) is a Great Dividend Stock
- Investar (ISTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Investar Holding earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Investar (ISTR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investar (ISTR) Could Be a Great Choice
- Investar stock price target raised to $27 from $22 at Piper Sandler
- Investar Q4 2024 slides: Profitability improves amid balance sheet optimization
- Investar to acquire Wichita Falls Bancshares in $83.6 million deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Investar Holding Corporation Declares Quarterly Cash Dividend
Дневной диапазон
22.48 22.76
Годовой диапазон
15.39 24.81
- Предыдущее закрытие
- 22.80
- Open
- 22.76
- Bid
- 22.62
- Ask
- 22.92
- Low
- 22.48
- High
- 22.76
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -2.67%
- 6-месячное изменение
- 28.16%
- Годовое изменение
- 18.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.