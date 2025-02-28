货币 / FLGT
FLGT: Fulgent Genetics Inc
21.91 USD 0.03 (0.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLGT汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点21.89和高点22.17进行交易。
关注Fulgent Genetics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
21.89 22.17
年范围
14.57 22.87
- 前一天收盘价
- 21.94
- 开盘价
- 21.94
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.89
- 最高价
- 22.17
- 交易量
- 60
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- -0.50%
- 6个月变化
- 30.11%
- 年变化
- 2.24%
