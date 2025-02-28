Währungen / FLGT
FLGT: Fulgent Genetics Inc
22.53 USD 0.04 (0.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLGT hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.23 bis zu einem Hoch von 22.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fulgent Genetics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FLGT News
- Fulgent Genetics: A Risky Bet or a Hidden Gem?
- Fulgent Genetics: Growth Re-Acceleration And Gross Margin Expansion On Track
- Fulgent Genetics stock rating upgraded to Buy at UBS on growth potential
- Fulgent (FLGT) Q2 Revenue Jumps 16%
- Why Fulgent Genetics Stock Was Crushing It on Friday
- Fulgent Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLGT)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Fulgent Genetics Q2 2025 slides: Revenue up 16% YoY, shares surge 13.5%
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulgent Genetics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Fulgent Genetics receives CE certification for NGS testing system
- Fulgent Genetics: A 'Sum Of The Parts' Story (NASDAQ:FLGT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's March 2025 New Analysts
- AI's Yawning Technochasm: How to Level the Playing Field
- AI Pours Jet Fuel on the Technochasm – Which Side Will You Land On?
- Fulgent Genetics: Undervalued, CFO Buying, And Promising Drug Candidates Makes It A Buy
- Fulgent Genetics Revenue Tops Estimates
Tagesspanne
22.23 22.71
Jahresspanne
14.57 22.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.49
- Eröffnung
- 22.55
- Bid
- 22.53
- Ask
- 22.83
- Tief
- 22.23
- Hoch
- 22.71
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 2.32%
- 6-Monatsänderung
- 33.79%
- Jahresänderung
- 5.13%
