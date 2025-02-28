Валюты / FLGT
FLGT: Fulgent Genetics Inc
21.94 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLGT за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.63, а максимальная — 22.09.
Следите за динамикой Fulgent Genetics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.63 22.09
Годовой диапазон
14.57 22.87
- Предыдущее закрытие
- 21.98
- Open
- 21.92
- Bid
- 21.94
- Ask
- 22.24
- Low
- 21.63
- High
- 22.09
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.36%
- 6-месячное изменение
- 30.29%
- Годовое изменение
- 2.38%
