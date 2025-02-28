КотировкиРазделы
FLGT: Fulgent Genetics Inc

21.94 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLGT за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.63, а максимальная — 22.09.

Дневной диапазон
21.63 22.09
Годовой диапазон
14.57 22.87
Предыдущее закрытие
21.98
Open
21.92
Bid
21.94
Ask
22.24
Low
21.63
High
22.09
Объем
305
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-0.36%
6-месячное изменение
30.29%
Годовое изменение
2.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.