FLGT: Fulgent Genetics Inc
22.49 USD 0.46 (2.09%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLGTの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.07の安値と22.57の高値で取引されました。
Fulgent Genetics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FLGT News
- Fulgent Genetics: A Risky Bet or a Hidden Gem?
- Fulgent Genetics: Growth Re-Acceleration And Gross Margin Expansion On Track
- Fulgent Genetics stock rating upgraded to Buy at UBS on growth potential
- Fulgent (FLGT) Q2 Revenue Jumps 16%
- Why Fulgent Genetics Stock Was Crushing It on Friday
- Fulgent Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLGT)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Fulgent Genetics Q2 2025 slides: Revenue up 16% YoY, shares surge 13.5%
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulgent Genetics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Fulgent Genetics receives CE certification for NGS testing system
- Fulgent Genetics: A 'Sum Of The Parts' Story (NASDAQ:FLGT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's March 2025 New Analysts
- AI's Yawning Technochasm: How to Level the Playing Field
- AI Pours Jet Fuel on the Technochasm – Which Side Will You Land On?
- Fulgent Genetics: Undervalued, CFO Buying, And Promising Drug Candidates Makes It A Buy
- Fulgent Genetics Revenue Tops Estimates
1日のレンジ
22.07 22.57
1年のレンジ
14.57 22.87
- 以前の終値
- 22.03
- 始値
- 22.10
- 買値
- 22.49
- 買値
- 22.79
- 安値
- 22.07
- 高値
- 22.57
- 出来高
- 445
- 1日の変化
- 2.09%
- 1ヶ月の変化
- 2.13%
- 6ヶ月の変化
- 33.55%
- 1年の変化
- 4.95%
