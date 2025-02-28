통화 / FLGT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FLGT: Fulgent Genetics Inc
22.32 USD 0.17 (0.76%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLGT 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.23이고 고가는 22.71이었습니다.
Fulgent Genetics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLGT News
- Fulgent Genetics: A Risky Bet or a Hidden Gem?
- Fulgent Genetics: Growth Re-Acceleration And Gross Margin Expansion On Track
- Fulgent Genetics stock rating upgraded to Buy at UBS on growth potential
- Fulgent (FLGT) Q2 Revenue Jumps 16%
- Why Fulgent Genetics Stock Was Crushing It on Friday
- Fulgent Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLGT)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Fulgent Genetics Q2 2025 slides: Revenue up 16% YoY, shares surge 13.5%
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulgent Genetics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Fulgent Genetics receives CE certification for NGS testing system
- Fulgent Genetics: A 'Sum Of The Parts' Story (NASDAQ:FLGT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's March 2025 New Analysts
- AI's Yawning Technochasm: How to Level the Playing Field
- AI Pours Jet Fuel on the Technochasm – Which Side Will You Land On?
- Fulgent Genetics: Undervalued, CFO Buying, And Promising Drug Candidates Makes It A Buy
- Fulgent Genetics Revenue Tops Estimates
일일 변동 비율
22.23 22.71
년간 변동
14.57 22.87
- 이전 종가
- 22.49
- 시가
- 22.55
- Bid
- 22.32
- Ask
- 22.62
- 저가
- 22.23
- 고가
- 22.71
- 볼륨
- 380
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- 1.36%
- 6개월 변동
- 32.54%
- 년간 변동율
- 4.15%
20 9월, 토요일