FLGT: Fulgent Genetics Inc

22.32 USD 0.17 (0.76%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLGT a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.23 et à un maximum de 22.71.

Suivez la dynamique Fulgent Genetics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.23 22.71
Range Annuel
14.57 22.87
Clôture Précédente
22.49
Ouverture
22.55
Bid
22.32
Ask
22.62
Plus Bas
22.23
Plus Haut
22.71
Volume
380
Changement quotidien
-0.76%
Changement Mensuel
1.36%
Changement à 6 Mois
32.54%
Changement Annuel
4.15%
