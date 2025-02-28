Dövizler / FLGT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FLGT: Fulgent Genetics Inc
22.32 USD 0.17 (0.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLGT fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.23 ve Yüksek fiyatı olarak 22.71 aralığında işlem gördü.
Fulgent Genetics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLGT haberleri
- Fulgent Genetics: A Risky Bet or a Hidden Gem?
- Fulgent Genetics: Growth Re-Acceleration And Gross Margin Expansion On Track
- Fulgent Genetics stock rating upgraded to Buy at UBS on growth potential
- Fulgent (FLGT) Q2 Revenue Jumps 16%
- Why Fulgent Genetics Stock Was Crushing It on Friday
- Fulgent Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLGT)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Fulgent Genetics Q2 2025 slides: Revenue up 16% YoY, shares surge 13.5%
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulgent Genetics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Fulgent Genetics receives CE certification for NGS testing system
- Fulgent Genetics: A 'Sum Of The Parts' Story (NASDAQ:FLGT)
- Stock Picks From Seeking Alpha's March 2025 New Analysts
- AI's Yawning Technochasm: How to Level the Playing Field
- AI Pours Jet Fuel on the Technochasm – Which Side Will You Land On?
- Fulgent Genetics: Undervalued, CFO Buying, And Promising Drug Candidates Makes It A Buy
- Fulgent Genetics Revenue Tops Estimates
Günlük aralık
22.23 22.71
Yıllık aralık
14.57 22.87
- Önceki kapanış
- 22.49
- Açılış
- 22.55
- Satış
- 22.32
- Alış
- 22.62
- Düşük
- 22.23
- Yüksek
- 22.71
- Hacim
- 380
- Günlük değişim
- -0.76%
- Aylık değişim
- 1.36%
- 6 aylık değişim
- 32.54%
- Yıllık değişim
- 4.15%
21 Eylül, Pazar