货币 / ESP
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
45.49 USD 5.65 (11.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESP汇率已更改-11.05%。当日，交易品种以低点43.10和高点49.81进行交易。
关注Espey Mfg. & Electronics Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESP新闻
- Empiric student property shareholders to vote on Unite acquisition
- Espey Mfg. & Electronics declares special $0.75 dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, Palo Alto Networks, Freeport-McMoRan and Espey
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- Unite Group makes offer for Empiric Student Property amid 7% rental growth
- Empiric Student Property declares interim dividend of 0.925 pence
- Investors Lock In On This GE Aerospace Peer. Here's Why.
- General Dynamics Defends A Hard Won Buy Point Of A Cup-With-Handle Base
- Unite Group extends deadline for possible Empiric Student takeover
- Espey Mfg. & Electronics: A Profitable Defense Contractor Trading At A Discount (NYSE:ESP)
- Empiric retracts statements on potential Unite Group merger
- Espey Declares Regular Quarterly Dividend of $0.25 Per Share
- Unite Group proposes acquisition of Empiric Student Property
- Unite Group makes revised bid to buy Empiric in cash-and-stock deal; stock up 6%
- Empiric Student Property considers takeover bid by Unite Group
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
- Heico Joins Elite Club Of Stocks With RS Ratings Over 90
- Espey MFG Stock Hits All-Time High of $36.95 Amid Growth Surge
- L3Harris Technologies Stock Gets RS Rating Lift To 82
- Espey mfg & electronics CEO sells $179,000 in shares
日范围
43.10 49.81
年范围
25.00 55.00
- 前一天收盘价
- 51.14
- 开盘价
- 49.81
- 卖价
- 45.49
- 买价
- 45.79
- 最低价
- 43.10
- 最高价
- 49.81
- 交易量
- 442
- 日变化
- -11.05%
- 月变化
- -1.73%
- 6个月变化
- 67.74%
- 年变化
- 46.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值