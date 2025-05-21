Moedas / ESP
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
43.47 USD 1.81 (4.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESP para hoje mudou para -4.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.27 e o mais alto foi 45.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Espey Mfg. & Electronics Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
42.27 45.93
Faixa anual
25.00 55.00
- Fechamento anterior
- 45.28
- Open
- 45.68
- Bid
- 43.47
- Ask
- 43.77
- Low
- 42.27
- High
- 45.93
- Volume
- 126
- Mudança diária
- -4.00%
- Mudança mensal
- -6.09%
- Mudança de 6 meses
- 60.29%
- Mudança anual
- 40.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh