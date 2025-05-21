Dövizler / ESP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
45.17 USD 0.71 (1.60%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESP fiyatı bugün 1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.27 ve Yüksek fiyatı olarak 45.89 aralığında işlem gördü.
Espey Mfg. & Electronics Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESP haberleri
- Empiric student property shareholders to vote on Unite acquisition
- Espey Mfg. & Electronics declares special $0.75 dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, Palo Alto Networks, Freeport-McMoRan and Espey
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- Unite Group makes offer for Empiric Student Property amid 7% rental growth
- Empiric Student Property declares interim dividend of 0.925 pence
- Investors Lock In On This GE Aerospace Peer. Here's Why.
- General Dynamics Defends A Hard Won Buy Point Of A Cup-With-Handle Base
- Unite Group extends deadline for possible Empiric Student takeover
- Espey Mfg. & Electronics: A Profitable Defense Contractor Trading At A Discount (NYSE:ESP)
- Empiric retracts statements on potential Unite Group merger
- Espey Declares Regular Quarterly Dividend of $0.25 Per Share
- Unite Group proposes acquisition of Empiric Student Property
- Unite Group makes revised bid to buy Empiric in cash-and-stock deal; stock up 6%
- Empiric Student Property considers takeover bid by Unite Group
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
- Heico Joins Elite Club Of Stocks With RS Ratings Over 90
- Espey MFG Stock Hits All-Time High of $36.95 Amid Growth Surge
- L3Harris Technologies Stock Gets RS Rating Lift To 82
- Espey mfg & electronics CEO sells $179,000 in shares
Günlük aralık
41.27 45.89
Yıllık aralık
25.00 55.00
- Önceki kapanış
- 44.46
- Açılış
- 42.64
- Satış
- 45.17
- Alış
- 45.47
- Düşük
- 41.27
- Yüksek
- 45.89
- Hacim
- 158
- Günlük değişim
- 1.60%
- Aylık değişim
- -2.42%
- 6 aylık değişim
- 66.56%
- Yıllık değişim
- 45.76%
21 Eylül, Pazar