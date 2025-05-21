FiyatlarBölümler
Dövizler / ESP
Geri dön - Hisse senetleri

ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp

45.17 USD 0.71 (1.60%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESP fiyatı bugün 1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.27 ve Yüksek fiyatı olarak 45.89 aralığında işlem gördü.

Espey Mfg. & Electronics Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESP haberleri

Günlük aralık
41.27 45.89
Yıllık aralık
25.00 55.00
Önceki kapanış
44.46
Açılış
42.64
Satış
45.17
Alış
45.47
Düşük
41.27
Yüksek
45.89
Hacim
158
Günlük değişim
1.60%
Aylık değişim
-2.42%
6 aylık değişim
66.56%
Yıllık değişim
45.76%
21 Eylül, Pazar