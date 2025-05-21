Devises / ESP
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
45.17 USD 0.71 (1.60%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESP a changé de 1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.27 et à un maximum de 45.89.
Suivez la dynamique Espey Mfg. & Electronics Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
41.27 45.89
Range Annuel
25.00 55.00
- Clôture Précédente
- 44.46
- Ouverture
- 42.64
- Bid
- 45.17
- Ask
- 45.47
- Plus Bas
- 41.27
- Plus Haut
- 45.89
- Volume
- 158
- Changement quotidien
- 1.60%
- Changement Mensuel
- -2.42%
- Changement à 6 Mois
- 66.56%
- Changement Annuel
- 45.76%
20 septembre, samedi