ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
44.46 USD 0.82 (1.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESPの今日の為替レートは、-1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり42.27の安値と45.93の高値で取引されました。
Espey Mfg. & Electronics Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESP News
- Empiric student property shareholders to vote on Unite acquisition
- Espey Mfg. & Electronics declares special $0.75 dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, Palo Alto Networks, Freeport-McMoRan and Espey
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- Unite Group makes offer for Empiric Student Property amid 7% rental growth
- Empiric Student Property declares interim dividend of 0.925 pence
- Investors Lock In On This GE Aerospace Peer. Here's Why.
- General Dynamics Defends A Hard Won Buy Point Of A Cup-With-Handle Base
- Unite Group extends deadline for possible Empiric Student takeover
- Espey Mfg. & Electronics: A Profitable Defense Contractor Trading At A Discount (NYSE:ESP)
- Empiric retracts statements on potential Unite Group merger
- Espey Declares Regular Quarterly Dividend of $0.25 Per Share
- Unite Group proposes acquisition of Empiric Student Property
- Unite Group makes revised bid to buy Empiric in cash-and-stock deal; stock up 6%
- Empiric Student Property considers takeover bid by Unite Group
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
- Heico Joins Elite Club Of Stocks With RS Ratings Over 90
- Espey MFG Stock Hits All-Time High of $36.95 Amid Growth Surge
- L3Harris Technologies Stock Gets RS Rating Lift To 82
- Espey mfg & electronics CEO sells $179,000 in shares
1日のレンジ
42.27 45.93
1年のレンジ
25.00 55.00
- 以前の終値
- 45.28
- 始値
- 45.68
- 買値
- 44.46
- 買値
- 44.76
- 安値
- 42.27
- 高値
- 45.93
- 出来高
- 176
- 1日の変化
- -1.81%
- 1ヶ月の変化
- -3.95%
- 6ヶ月の変化
- 63.94%
- 1年の変化
- 43.47%
