KurseKategorien
Währungen / ESP
Zurück zum Aktien

ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp

44.46 USD 0.82 (1.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESP hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.27 bis zu einem Hoch von 45.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Espey Mfg. & Electronics Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESP News

Tagesspanne
42.27 45.93
Jahresspanne
25.00 55.00
Vorheriger Schlusskurs
45.28
Eröffnung
45.68
Bid
44.46
Ask
44.76
Tief
42.27
Hoch
45.93
Volumen
176
Tagesänderung
-1.81%
Monatsänderung
-3.95%
6-Monatsänderung
63.94%
Jahresänderung
43.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K