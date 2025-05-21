Währungen / ESP
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
44.46 USD 0.82 (1.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESP hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.27 bis zu einem Hoch von 45.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Espey Mfg. & Electronics Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESP News
- Empiric student property shareholders to vote on Unite acquisition
- Espey Mfg. & Electronics declares special $0.75 dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, Palo Alto Networks, Freeport-McMoRan and Espey
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- Unite Group makes offer for Empiric Student Property amid 7% rental growth
- Empiric Student Property declares interim dividend of 0.925 pence
- Investors Lock In On This GE Aerospace Peer. Here's Why.
- General Dynamics Defends A Hard Won Buy Point Of A Cup-With-Handle Base
- Unite Group extends deadline for possible Empiric Student takeover
- Espey Mfg. & Electronics: A Profitable Defense Contractor Trading At A Discount (NYSE:ESP)
- Empiric retracts statements on potential Unite Group merger
- Espey Declares Regular Quarterly Dividend of $0.25 Per Share
- Unite Group proposes acquisition of Empiric Student Property
- Unite Group makes revised bid to buy Empiric in cash-and-stock deal; stock up 6%
- Empiric Student Property considers takeover bid by Unite Group
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
- Heico Joins Elite Club Of Stocks With RS Ratings Over 90
- Espey MFG Stock Hits All-Time High of $36.95 Amid Growth Surge
- L3Harris Technologies Stock Gets RS Rating Lift To 82
- Espey mfg & electronics CEO sells $179,000 in shares
Tagesspanne
42.27 45.93
Jahresspanne
25.00 55.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.28
- Eröffnung
- 45.68
- Bid
- 44.46
- Ask
- 44.76
- Tief
- 42.27
- Hoch
- 45.93
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- -1.81%
- Monatsänderung
- -3.95%
- 6-Monatsänderung
- 63.94%
- Jahresänderung
- 43.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K