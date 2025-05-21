Валюты / ESP
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
51.14 USD 1.03 (1.97%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESP за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.77, а максимальная — 52.94.
Следите за динамикой Espey Mfg. & Electronics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESP
Дневной диапазон
50.77 52.94
Годовой диапазон
25.00 55.00
- Предыдущее закрытие
- 52.17
- Open
- 52.94
- Bid
- 51.14
- Ask
- 51.44
- Low
- 50.77
- High
- 52.94
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -1.97%
- Месячное изменение
- 10.48%
- 6-месячное изменение
- 88.57%
- Годовое изменение
- 65.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.