Divisas / ESP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ESP: Espey Mfg. & Electronics Corp
45.28 USD 5.86 (11.46%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESP de hoy ha cambiado un -11.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.10, mientras que el máximo ha alcanzado 49.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Espey Mfg. & Electronics Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESP News
- Empiric student property shareholders to vote on Unite acquisition
- Espey Mfg. & Electronics declares special $0.75 dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, Palo Alto Networks, Freeport-McMoRan and Espey
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- Unite Group makes offer for Empiric Student Property amid 7% rental growth
- Empiric Student Property declares interim dividend of 0.925 pence
- Investors Lock In On This GE Aerospace Peer. Here's Why.
- General Dynamics Defends A Hard Won Buy Point Of A Cup-With-Handle Base
- Unite Group extends deadline for possible Empiric Student takeover
- Espey Mfg. & Electronics: A Profitable Defense Contractor Trading At A Discount (NYSE:ESP)
- Empiric retracts statements on potential Unite Group merger
- Espey Declares Regular Quarterly Dividend of $0.25 Per Share
- Unite Group proposes acquisition of Empiric Student Property
- Unite Group makes revised bid to buy Empiric in cash-and-stock deal; stock up 6%
- Empiric Student Property considers takeover bid by Unite Group
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
- Heico Joins Elite Club Of Stocks With RS Ratings Over 90
- Espey MFG Stock Hits All-Time High of $36.95 Amid Growth Surge
- L3Harris Technologies Stock Gets RS Rating Lift To 82
- Espey mfg & electronics CEO sells $179,000 in shares
Rango diario
43.10 49.81
Rango anual
25.00 55.00
- Cierres anteriores
- 51.14
- Open
- 49.81
- Bid
- 45.28
- Ask
- 45.58
- Low
- 43.10
- High
- 49.81
- Volumen
- 447
- Cambio diario
- -11.46%
- Cambio mensual
- -2.18%
- Cambio a 6 meses
- 66.96%
- Cambio anual
- 46.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B