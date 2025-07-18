货币 / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.47 USD 0.10 (2.29%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHC汇率已更改2.29%。当日，交易品种以低点4.37和高点4.56进行交易。
关注Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DHC新闻
日范围
4.37 4.56
年范围
2.00 4.57
- 前一天收盘价
- 4.37
- 开盘价
- 4.43
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.37
- 最高价
- 4.56
- 交易量
- 813
- 日变化
- 2.29%
- 月变化
- 19.52%
- 6个月变化
- 87.82%
- 年变化
- 7.45%
