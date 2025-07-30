Divisas / DHC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.41 USD 0.04 (0.92%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DHC de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.35, mientras que el máximo ha alcanzado 4.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHC News
- Las acciones de DHC alcanzan un máximo de 52 semanas a 4,58 dólares
- Acciones de DHC alcanzan un máximo de 52 semanas a 4.58 USD
- DHC stock hits 52-week high at 4.58 USD
- S&P eleva calificación de Diversified Healthcare Trust a ’B-’ tras refinanciamiento
- S&P mejora la calificación de Diversified Healthcare Trust a ’B-’ tras refinanciación
- Diversified Healthcare Trust upgraded to ’B-’ by S&P on refinancing
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
Rango diario
4.35 4.61
Rango anual
2.00 4.61
- Cierres anteriores
- 4.37
- Open
- 4.43
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Low
- 4.35
- High
- 4.61
- Volumen
- 2.071 K
- Cambio diario
- 0.92%
- Cambio mensual
- 17.91%
- Cambio a 6 meses
- 85.29%
- Cambio anual
- 6.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B