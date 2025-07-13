Currencies / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.37 USD 0.06 (1.35%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DHC exchange rate has changed by -1.35% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 4.34 and at a high of 4.45.
Follow Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
DHC News
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- American Healthcare REIT stock hits all-time high at 38.48 USD
- Diversified Healthcare Trust: A REIT In Transition With Hidden Optionality (NASDAQ:DHC)
- Ventas EVP Probst sells $271k in shares after option exercise
- Comerica Q2 2025 slides: Net income jumps 16%, loan growth accelerates to 3%
- American Healthcare REIT stock initiated with Outperform rating at Baird
- Trade War Redux
Daily Range
4.34 4.45
Year Range
2.00 4.57
- Previous Close
- 4.43
- Open
- 4.39
- Bid
- 4.37
- Ask
- 4.67
- Low
- 4.34
- High
- 4.45
- Volume
- 1.331 K
- Daily Change
- -1.35%
- Month Change
- 16.84%
- 6 Months Change
- 83.61%
- Year Change
- 5.05%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%