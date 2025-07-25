Valute / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.58 USD 0.09 (2.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHC ha avuto una variazione del 2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.39 e ad un massimo di 4.61.
Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.39 4.61
Intervallo Annuale
2.00 4.61
- Chiusura Precedente
- 4.49
- Apertura
- 4.50
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Minimo
- 4.39
- Massimo
- 4.61
- Volume
- 2.464 K
- Variazione giornaliera
- 2.00%
- Variazione Mensile
- 22.46%
- Variazione Semestrale
- 92.44%
- Variazione Annuale
- 10.10%
20 settembre, sabato