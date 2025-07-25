QuotazioniSezioni
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest

4.58 USD 0.09 (2.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHC ha avuto una variazione del 2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.39 e ad un massimo di 4.61.

Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.39 4.61
Intervallo Annuale
2.00 4.61
Chiusura Precedente
4.49
Apertura
4.50
Bid
4.58
Ask
4.88
Minimo
4.39
Massimo
4.61
Volume
2.464 K
Variazione giornaliera
2.00%
Variazione Mensile
22.46%
Variazione Semestrale
92.44%
Variazione Annuale
10.10%
20 settembre, sabato