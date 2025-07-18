КотировкиРазделы
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest

4.37 USD 0.06 (1.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DHC за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.34, а максимальная — 4.45.

Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.34 4.45
Годовой диапазон
2.00 4.57
Предыдущее закрытие
4.43
Open
4.39
Bid
4.37
Ask
4.67
Low
4.34
High
4.45
Объем
1.331 K
Дневное изменение
-1.35%
Месячное изменение
16.84%
6-месячное изменение
83.61%
Годовое изменение
5.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.