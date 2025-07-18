Валюты / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.37 USD 0.06 (1.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHC за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.34, а максимальная — 4.45.
Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DHC
- S&P повысило рейтинг Diversified Healthcare Trust до ’B-’ после рефинансирования
- Diversified Healthcare Trust upgraded to ’B-’ by S&P on refinancing
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- American Healthcare REIT stock hits all-time high at 38.48 USD
- Diversified Healthcare Trust: A REIT In Transition With Hidden Optionality (NASDAQ:DHC)
- Ventas EVP Probst sells $271k in shares after option exercise
- Comerica Q2 2025 slides: Net income jumps 16%, loan growth accelerates to 3%
Дневной диапазон
4.34 4.45
Годовой диапазон
2.00 4.57
- Предыдущее закрытие
- 4.43
- Open
- 4.39
- Bid
- 4.37
- Ask
- 4.67
- Low
- 4.34
- High
- 4.45
- Объем
- 1.331 K
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- 16.84%
- 6-месячное изменение
- 83.61%
- Годовое изменение
- 5.05%
