DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.49 USD 0.08 (1.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHC hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.39 bis zu einem Hoch von 4.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.39 4.57
Jahresspanne
2.00 4.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.41
- Eröffnung
- 4.41
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Tief
- 4.39
- Hoch
- 4.57
- Volumen
- 1.321 K
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- 20.05%
- 6-Monatsänderung
- 88.66%
- Jahresänderung
- 7.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K