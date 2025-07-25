Moedas / DHC
DHC: Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest
4.47 USD 0.06 (1.36%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHC para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.39 e o mais alto foi 4.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Diversified Healthcare Trust - of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHC Notícias
- Ação da DHC atinge máxima de 52 semanas a US$ 4,58
- DHC stock hits 52-week high at 4.58 USD
- S&P eleva classificação da Diversified Healthcare Trust para ’B-’ após refinanciamento
- Diversified Healthcare Trust upgraded to ’B-’ by S&P on refinancing
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- DHC stock reaches 52-week high at 4.33 USD
- Slacking Into A Rate Cut
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Moody’s upgrades Diversified Healthcare Trust’s CFR to Caa1
- Diversified Healthcare Trust Q2 2025 slides: SHOP segment growth amid earnings miss
- American Healthcare REIT Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- RMR Group secures $1 billion mortgage for Vertex Pharmaceuticals HQ
- NHI Q2 2025 slides: SHOP NOI surges 29%, company raises full-year guidance
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Is Diversified Healthcare Trust (DHC) Stock Undervalued Right Now?
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- American Healthcare REIT stock hits all-time high at 38.48 USD
- Diversified Healthcare Trust: A REIT In Transition With Hidden Optionality (NASDAQ:DHC)
Faixa diária
4.39 4.49
Faixa anual
2.00 4.61
- Fechamento anterior
- 4.41
- Open
- 4.41
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.39
- High
- 4.49
- Volume
- 262
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- 19.52%
- Mudança de 6 meses
- 87.82%
- Mudança anual
- 7.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh